Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Примат Расписание сеансов Примат, 2026 в Алматы 11 января 2026

Расписание сеансов Примат, 11 января 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Примат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
12:00 от 13:55 от 15:50 от 17:45 от 19:40 от 21:35 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Мелодия их мечты
Мелодия их мечты
2025, США, биография, драма, исторический
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда
4 часа 41 минута перед экраном: Тарантино считает, что «Убить Билла» надо смотреть только так
«Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»
Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов
В книге все куда мрачнее: что вырезали из «Зеленой мили» Фрэнка Дарабонта, а что так и осталось на страницах романа Кинга
Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря
Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит
Кем Пиппин и Мерри приходились Фродо на самом деле: в Братство хоббитов взяли «по блату»
5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых
Почему Шрек зеленый, а не синий или, скажем, фиолетовый? Разбираем все версии от фанатов и создателей — от болотной мимикрии до скрытого символизма
Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест)
3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше