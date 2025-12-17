Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Алматы
21 декабря 2025
Расписание сеансов Ауру, 21 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
17
пт
19
сб
20
вс
21
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Ауру»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
01:50
от
2D, KZ
00:50
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее
Сразу 7 сериалов с Иваном Колесниковым готовятся к показу на НТВ и Первом — он то следователь, то адвокат, то фаворит Екатерины
Сцена с таксистом в «Джентльменах удачи» не зря кажется такой странной: вот почему водитель не смотрит на Косого
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее
За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего
Пандора перекрасилась из нежно-синего в агрессивно-красный: как смена цветов в «Аватаре: Огонь и пепел» меняет весь смысл франшизы
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
После трейлера «Тайного города» возник главный вопрос: это реальные события или фантазия? Премьера российского фэнтези — в 2026 году
VK выбрал главный сериал 2025 года: обработали 31 млрд отзывов — победил не «Аутсорс», как многие подумали
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком
Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667