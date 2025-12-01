Меню
Киноафиша
Фильмы
Ассасин: Смертельная битва
Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 2025 в Алматы
18 декабря 2025
Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 18 декабря 2025 в Алматы
О фильме
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет
Не блокбастер, не франшиза, но 98% зрителей советуют посмотреть: этот военный триллер Гая Ричи прошёл мимо многих — и зря
«Всё начиналось неплохо, а потом пошла чушь»: астрофизик посмотрел этот хит от Netflix и разочаровался почти сразу
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть
Не только второй сезон «Золотого дна»: 5 российских проектов, где Гуськов появляется на экране вместе со своей женой
«Хвастун воскресил невесту из морозилки»: ИИ зашифровал 5 советских новогодних фильмов в одну строчку — попробуйте угадать (тест)
На этой неделе в топе ИВИ были только российские проекты: 2 культовых сериала и один долгожданный фильм
«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ
