Фильмы
G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]
Расписание сеансов G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch], 2025 в Алматы
Расписание сеансов G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch], 2025 в Алматы
ср
29
сб
1
вс
2
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KO
19:00
от
20:00
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KO
19:30
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
19:00
от
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
