Киноафиша
Фильмы
Убойная суббота
Расписание сеансов Убойная суббота, 2025 в Алматы
15 января 2026
Расписание сеансов Убойная суббота, 15 января 2026 в Алматы
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
14:15
от
19:10
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
14:30
от
21:25
от
23:10
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
16:10
от
21:20
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
15:35
от
19:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
14:10
от
15:10
от
17:20
от
18:20
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
15:40
от
17:30
от
19:25
от
21:40
от
23:15
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
14:00
от
15:00
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
18:40
от
19:40
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
14:40
от
15:40
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
16:00
от
17:00
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
16:50
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
14:10
от
15:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
16:20
от
17:20
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
23:50
от
Арман Азия Парк
Москва
2D, RU
16:30
от
20:20
от
Арман Достык
Абая
2D, RU
14:00
от
19:00
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, RU
15:45
от
19:50
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
15:50
от
