Фильмы
Болған оқиға
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Алматы
25 ноября 2025
Расписание сеансов Болған оқиға, 25 ноября 2025 в Алматы
Вся информация о фильме
Сегодня
21
Завтра
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Я бы тебя пнула, если бы могла
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, драма
Дорогая, я уменьшаюсь
Отзывы
2025, Франция / Бельгия / США, приключения, фантастика
