Киноафиша Фильмы Болған оқиға Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Алматы 24 ноября 2025

Расписание сеансов Болған оқиға, 24 ноября 2025 в Алматы

Сегодня 21 Завтра 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Арман Азия Парк
Москва
2D, KZ
15:30 от
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Я бы тебя пнула, если бы могла
Я бы тебя пнула, если бы могла
2025, США, комедия, драма
Дорогая, я уменьшаюсь
Дорогая, я уменьшаюсь
2025, Франция / Бельгия / США, приключения, фантастика
