Фильмы
Болған оқиға
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Алматы
17 ноября 2025
Расписание сеансов Болған оқиға, 17 ноября 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
17
вт
18
ср
19
2D, KK
16:00
от
19:30
от
22:30
от
2D, KZ
10:10
от
15:00
от
17:30
от
18:30
от
21:30
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
15:00
от
2D, KZ
14:00
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
18:20
от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
12:50
от
17:50
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
10:00
от
17:20
от
