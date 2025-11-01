Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Алматы
1 ноября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 1 ноября 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
18:40
от
20:35
от
22:20
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
18:10
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
18:00
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
15:00
от
17:00
от
18:10
от
19:00
от
20:10
от
21:00
от
22:20
от
23:00
от
00:30
от
01:00
от
2D, KZ
11:10
от
12:00
от
13:10
от
14:00
от
16:00
от
17:10
от
18:00
от
19:10
от
20:00
от
21:20
от
22:00
от
23:30
от
00:00
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
19:35
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
17:10
от
2D, KZ
16:10
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
17:00
от
23:20
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
20:30
от
21:10
от
22:30
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
14:50
от
16:40
от
18:20
от
20:00
от
21:40
от
23:20
от
2D, KZ
13:50
от
15:40
от
17:20
от
19:00
от
20:40
от
22:20
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
16:00
от
18:00
от
19:50
от
21:40
от
23:40
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
18:00
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
15:30
от
17:20
от
19:10
от
21:10
от
23:10
от
01:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
15:20
от
00:50
от
2D, KZ
14:20
от
23:50
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
10:50
от
12:40
от
14:30
от
16:20
от
18:10
от
20:10
от
22:10
от
00:00
от
Арман Азия Парк
Москва
2D, KZ
15:50
от
21:00
от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
15:30
от
18:40
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
14:35
от
19:00
от
20:20
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
11:20
от
13:10
от
15:00
от
17:00
от
18:50
от
20:40
от
22:40
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
Сладость или гадость? Эти 6 фактов о культовых хоррорах угадают лишь настоящие фанаты Хеллоуина (тест)
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667