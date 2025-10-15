Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Джунглилау
Расписание сеансов Джунглилау, 2025 в Алматы
15 октября 2025
Расписание сеансов Джунглилау, 15 октября 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Джунглилау»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Арман Азия Парк
Москва
2D
22:00
от
Арман Март 3Д
г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
14:50
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
«Побег из Шоушенка» солгал нам всем: тайна преступления Реда, о которой Фрэнк Дарабонт решил умолчать в кино
Русский ответ «Терминатору»: сериал с роботами-андроидами вернется на экраны с 3 сезоном
Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется
«Я залпом за 1 неполный день его просмотрела и была в восторге!»: этот сильный мини-сериал Netflix невозможно выключить после первого эпизода
Как размножаются на’ви из «Аватара»: разбираемся, зачем им светящиеся хвосты и что у них общего с USB-портами
В Сеть слили продолжительность серий 5 сезона «Очень странных дел»: кажется, Netflix превратил сериал в киноэпопею
Кем на самом деле был Король Ночи? ИИ дал версию, которая переворачивает все, что мы знали об «Игре престолов»
Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире
Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России
«Слово пацана» - о том, как всё начиналось. «Казино» - как всё закончилось: сериал с Хабенским покажет СССР в эпоху его развала
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах
«Это невероятно страшный фильм»: критики поставили «Черному телефону 2» 81% свежести на Rotten Tomatoes и хвалить хоррор есть за что
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667