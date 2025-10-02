Меню
Джунглилау
Расписание сеансов Джунглилау, 2025 в Алматы
2 октября 2025
Расписание сеансов Джунглилау, 2 октября 2025 в Алматы
О фильме
Вся информация о фильме
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
23:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
22:20
от
23:10
от
00:20
от
01:10
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
22:25
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
22:30
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
23:10
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
22:30
от
01:00
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
23:20
от
01:20
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
23:10
от
01:00
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
23:00
от
01:00
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
23:00
от
00:50
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
22:40
от
23:20
от
00:30
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
23:40
от
01:30
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
23:15
от
Арман Азия Парк
Москва
2D, KZ
22:10
от
Арман Достык
Абая
2D, KZ
22:30
от
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Наследство по-братски
Отзывы
2024, Ирландия, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
