Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Жабайы
Расписание сеансов Жабайы, 2025 в Алматы
11 октября 2025
Расписание сеансов Жабайы, 11 октября 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Жабайы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
10:00
от
10:20
от
11:40
от
12:05
от
14:10
от
19:20
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KZ
11:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KZ
10:40
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
15:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KZ
10:10
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
14:50
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны
Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины
На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура
«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках
Помните часы, которые Илья подарил Тосе в «Девчатах»? Узнали, сколько они стоили тогда и сейчас (спойлер — много!)
НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк
Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты
Зараженные земли, серийный убийца и что-то жуткое снаружи: 3 фильма октября, после которых страшно выходить из дома
У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667