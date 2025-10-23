«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее

«Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы

Сыла точно не уходит, но что с Джемре? В 110 серии «Клюквенного щербета» покажут итоги аварии

Маньяки из СССР возвращаются — и становится по-настоящему жутко: когда выйдут новые серии 2 сезона «Душегубов: 1989»

Не фанатка франшизы посмотрела сериал «Чужой: Земля» за вечер и тут же поспорила с другом: кто же все-таки прав — Венди и Бой Кавальер?

Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился

«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал

В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая

Продолжение рекордного хита, собравшего почти 7 млрд рублей, сняли там, где солнце круглый год: раскрыты локации «Чебурашки-2»

«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви»

«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события