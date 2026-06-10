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Киноафиша Фильмы Лео и Тиг. Дорога на Байкал Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 2026 в Алматы 11 июня 2026

Расписание сеансов Лео и Тиг. Дорога на Байкал, 11 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 10 Завтра 11 пт 12
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
10:20 от 11:50 от 13:20 от
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2D
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