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Супер Марио: Галактическое кино
Расписание сеансов Супер Марио: Галактическое кино, 2026 в Алматы
16 июня 2026
Расписание сеансов Супер Марио: Галактическое кино, 16 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Низкая цена
20:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
11:10
от
12:10
от
13:20
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14:20
от
15:20
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17:30
от
17:40
от
18:40
от
19:40
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
12:50
от
15:00
от
16:00
от
17:10
от
18:10
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
16:50
от
19:00
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
13:00
от
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