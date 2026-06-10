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Супер Марио: Галактическое кино
Расписание сеансов Супер Марио: Галактическое кино, 2026 в Алматы
11 июня 2026
Расписание сеансов Супер Марио: Галактическое кино, 11 июня 2026 в Алматы
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:10
от
10:40
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
14:50
от
16:50
от
18:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
17:10
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
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