Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле

Тест для тех, кто на Новый год смотрел правильные фильмы: вспомните профессии героев «Иронии судьбы»?

Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами

Если кажется, что вы уже всё видели: 2 новых сериала-детектива, которые я проглотила залпом — и рейтинги достойные

Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах

Если вы когда-то пропадали ночами с «Остаться в живых», этот сериал снова украдет у вас сон: «Рай» уже называют открытием зимы

Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным

Досмотрели «Гамнет»? Включайте эти два фильма – они идеально подойдут тем, кто полюбил новинку

Только в книгах Роулинг объяснила, какой Патронус был у Дамблдора: фанатам фильмов оставалось лишь догадываться

Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1

Тоже никак не могла проснуться с утра, пока не начала пить кофе как Уэнсдэй: осторожно, не каждый выдержит такую крепость