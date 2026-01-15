Меню
Киноафиша Фильмы Дело семейное Расписание сеансов Дело семейное, 2025 в Алматы

Расписание сеансов Дело семейное, 2025 в Алматы

Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
13:30 от 17:45 от 22:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
19:35 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
16:10 от 17:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
15:40 от 16:40 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
15:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
00:50 от 01:50 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
13:40 от 21:45 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
14:40 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
