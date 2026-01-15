Меню
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Храм из костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 2026 в Алматы 15 января 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 15 января 2026 в Алматы

Вся информация о фильме
Сегодня 15 Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
18:05 от 19:45 от 22:40 от 23:10 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, EN
19:50 от
2D, RU
14:00 от 14:40 от 16:15 от 17:05 от 18:05 от 19:15 от 20:30 от 21:20 от 23:45 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
14:15 от 16:15 от 17:20 от 18:25 от 19:10 от 20:10 от 21:05 от 22:10 от 23:20 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
14:05 от 16:25 от 17:30 от 18:45 от 21:05 от 23:25 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
15:20 от 15:30 от 16:20 от 16:30 от 17:30 от 18:30 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
14:20 от 15:30 от 16:25 от 18:30 от 19:35 от 20:35 от 21:25 от 22:40 от 23:25 от 23:30 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
15:10 от 16:10 от 17:20 от 18:20 от 19:30 от 20:30 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
17:20 от 18:20 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
15:40 от 16:40 от 18:10 от 19:10 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
15:50 от 16:50 от 18:00 от 19:00 от 23:00 от 00:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
14:00 от 18:00 от 19:00 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
01:30 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
16:10 от 17:10 от 18:00 от 19:00 от 00:10 от 01:10 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
18:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
14:10 от 18:10 от 19:10 от 00:30 от 01:30 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
15:10 от 17:15 от 19:20 от 21:25 от 23:30 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
17:40 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
14:30 от 18:20 от 22:10 от
Арман Достык
Абая
2D, RU
18:10 от 22:25 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
15:20 от 20:10 от 22:10 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
00:30 от
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
