Qaitadan
Расписание сеансов Qaitadan, 2025 в Алматы
10 октября 2025
Расписание сеансов Qaitadan, 10 октября 2025 в Алматы
20:50
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
18:45
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
15:40
от
16:00
от
17:50
от
18:10
от
20:00
от
20:20
от
22:10
от
00:20
от
00:50
от
2D, KZ
10:20
от
12:30
от
14:40
от
15:00
от
16:50
от
17:10
от
19:00
от
19:20
от
21:10
от
23:20
от
23:50
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
19:40
от
21:50
от
2D, KZ
18:40
от
20:50
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
14:50
от
20:00
от
2D, KZ
10:20
от
13:50
от
19:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
19:10
от
2D, KZ
18:10
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
17:50
от
21:30
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
16:50
от
20:30
от
Арман Азия Парк
Москва
2D, KZ
14:20
от
20:00
от
Арман Достык
Абая
2D
13:50
от
16:20
от
