«Эффект Долиной» и еще 5 самых громких скандалов 2025 года: как Гогунский оскорблял женщин, а Смолов бил мужчин

Итальянцы не могут оторваться от экрана, когда видят этот новогодний советский мультик: «Я в восторге от стиля! Сколько же времени они над этим работали!»

Громкий ответ «Олдскулу» от СТС выходит 12 января 2026 года: что за сериал «Вечерняя школа» и кто займет место строгой Ароновой?

Одно слово на стене решило все: как Саша Белый понял, что друзей в «Бригаде» убрал именно Макс

Не успели в кино? «Мажор в Дубае» с Прилучным наконец-то вышел в цифре: вот где смотреть фильм в хорошем качестве

Книга или все-таки реальная история из жизни? Разбираемся, на чем на самом деле основан новый фильм «Волчок»

Журавлев назвал фильмы, которые смотрит каждый Новый год: сразу после Гайдая и «Властелина колец» — марафон сериала-хита от ВВС

В «Достать ножи 3» выжили не все: объясняем, кто на самом деле оказался убийцей — и да, в тексте много спойлеров

Помните сцену с Баранами в «Зверополисе»? Оказывается, это отсылка к популярному сериалу – ее поймут только взрослые

Топ главных сериалов 2025 года 18+ по версии «Амедиатеки»: в списке есть как продолжения культовых проектов, так и новинки

Чем кончается пятый сезон «Эмили в Париже»: такого поступка от героини никто не ожидал, а Лили Коллинз ее полностью оправдала