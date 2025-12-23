Меню
Мышиный переполох
Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Алматы
24 декабря 2025
Расписание сеансов Мышиный переполох, 24 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мышиный переполох»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
11:10
от
12:40
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Хюррем могла не дожить до финала «Великолепного века»: как хасеки чуть не казнили из-за Валиде
ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!?
В «Елках 12» будет отсылка к самому первому фильму: да, спустя 15 лет
Круглая плоская или треугольная: что творится с грудью мамы Дяди Федора в «Простоквашино» и кто за это в ответе
172,8 млн за уикенд: «Ёлки 12» №1 в российском прокате — обошли «Невероятные приключения Шурика» и «Волчок»
«Нолан что, снимает продолжение "Тёмного рыцаря"?»: в будущем фильме Нолана нашли копию Бэтмена (фото)
Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее
«Сериал мощный»: почему роль Смолякова в «Агееве» на НТВ называют одной из лучших в его карьере — про «Мосгаз» никто и не вспоминает
Откуда взяли образ жуткого Демогоргона в «Очень странных делах»: страшнее Векны, а нарисует любой ребенок
Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть
Эта фраза в финале «Ходячего замка» открыла новый смысл в аниме: Миядзаки опять удивил всех
282 502 031 просмотр и ни капли усталости: почему 44 серия «Маши и Медведя «Раз в году» до сих пор гипнотизирует зрителей (видео)
