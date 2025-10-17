Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Сәкен Расписание сеансов Сәкен, 2025 в Алматы 17 октября 2025

Расписание сеансов Сәкен, 17 октября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сәкен»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
15:15 от 20:25 от
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Бэмби: Лесной кошмар
Бэмби: Лесной кошмар
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Рано из кинотеатра лучше не уходить: есть ли сцена после титров в фильме «Битва за битвой»?
Не только Рижский и не совсем Ленинград: где на самом деле снимали «Вокзал для двоих» с Гурченко и Басилашвили
«Тысяча „нет“ и одно „да“»: новый сериал Крыжовникова напоминает лучшие турецкие мелодрамы, а еще «Дикого ангела»
Толкин бы точно не одобрил: в «Охоту за Голлумом» вернутся почти все звезды «Властелина колец», и вот почему это не к добру
Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)
96% свежести на Rotten Tomatoes и 8 новых серий в один день: когда выйдет 2 сезон «Своего человека внутри» от Netflix
Эти новые российские сериалы рвут топы – у №1 и №2 рейтинги выше 8: тут и Борисов, и Петров, и Козловский в главных ролях
Реальными были не только больницы, но и врачи: где снимали медицинский хит с Александровой «Дыши»
До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька»
8 серий, 83% одобрения на RT и ни одной лишней сцены – «Splinter Cell: Караул смерти» стал новым хитом Netflix
Без попсовых «Голодных игр» и «Королевской битвы»: 2 фильма и 1 дорама для тех, кто пришел в себя после «Долгой прогулки»
«Добро пожаловать в шизофрению»: у самой зимней серии «Маши и Медведя» 67 млн просмотров и клеймо «новогодний позор» от россиян
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше