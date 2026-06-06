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Киноафиша Фильмы Вверх по волшебному дереву Расписание сеансов Вверх по волшебному дереву, 2025 в Алматы 7 июня 2026

Расписание сеансов Вверх по волшебному дереву, 7 июня 2026 в Алматы

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
11:00 от 16:20 от 17:20 от 18:30 от 19:30 от
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Пассажир
Пассажир
2026, США, ужасы
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
2026, США, комедия, драма
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Мортал Комбат 2
Мортал Комбат 2
2026, США, боевик, фэнтези, фантастика, экранизация , приключения
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