Киноафиша Фильмы Кролецып и Сурок Времени Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Алматы 23 ноября 2025

Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 23 ноября 2025 в Алматы

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кролецып и Сурок Времени»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:45 от 18:25 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:40 от 12:40 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:00 от 10:30 от 11:20 от 12:30 от 18:30 от 19:20 от 19:30 от 20:20 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
12:00 от 13:50 от 14:50 от 15:00 от 16:00 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:10 от 10:30 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
15:10 от 17:00 от 18:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10 от 11:50 от 13:50 от 14:50 от 17:20 от 18:20 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:30 от 12:20 от 14:10 от 16:00 от 17:30 от
