Киноафиша
Фильмы
Кролецып и Сурок Времени
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Алматы
23 ноября 2025
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 23 ноября 2025 в Алматы
О мультфильме
Расписание
Вся информация о мультфильме
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:45
от
18:25
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:40
от
12:40
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:00
от
10:30
от
11:20
от
12:30
от
18:30
от
19:20
от
19:30
от
20:20
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
12:00
от
13:50
от
14:50
от
15:00
от
16:00
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:10
от
10:30
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
15:10
от
17:00
от
18:30
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10
от
11:50
от
13:50
от
14:50
от
17:20
от
18:20
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:30
от
12:20
от
14:10
от
16:00
от
17:30
от
