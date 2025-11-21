Меню
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Алматы 21 ноября 2025

Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 21 ноября 2025 в Алматы

Вся информация о мультфильме
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:45 от 18:25 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:40 от 12:40 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:00 от 10:30 от 11:20 от 12:30 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
15:00 от 16:00 от 16:50 от 17:50 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:10 от 10:30 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
15:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10 от 11:50 от 17:20 от 18:20 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:30 от 12:20 от 14:10 от
