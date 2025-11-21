Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Кролецып и Сурок Времени
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 2025 в Алматы
21 ноября 2025
Расписание сеансов Кролецып и Сурок Времени, 21 ноября 2025 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
21
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кролецып и Сурок Времени»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
13:45
от
18:25
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:40
от
12:40
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:00
от
10:30
от
11:20
от
12:30
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
15:00
от
16:00
от
16:50
от
17:50
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:10
от
10:30
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
15:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10
от
11:50
от
17:20
от
18:20
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:30
от
12:20
от
14:10
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Я бы тебя пнула, если бы могла
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, драма
«Панфилов опять кривляется, а сценаристы перегибают»: второй сезон «Акушера» на НТВ зрители смотрят, скрипя зубами
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
Почему Т-800 в первом «Терминаторе» смог остановить только пресс: разобрали финал культового боевика по косточкам
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
За 1 минуту объясняем, чем закончился сериал «Камбэк» с Петровым: раскрываем секреты прошлого Компота
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
Чем закончился сериал «Константинополь» и будет ли второй сезон: в деле Нератова и баронессы поставлена точка
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
«Стоянов раздражает», пишут зрители: кто же тогда стал главной звездой сериала «Как приручить лису»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667