«Молюсь Небесам: пусть 9-ый сезон окажется последним!»: фанаты слезно просят создателей не испортить «Балабола», но получится ли?

У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться

100% критиков советуют этот детективный мини-сериал из Великобритании: досмотрите до третьей серии и не пожалеете

Почему в сериале «Химкинские ведьмы» ведьмы именно химкинские, а не московские, лесные или какие-нибудь еще?

Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский

«Яценко всегда достойно играет», но достаточно ли это для успеха? Что еще говорят о новом «бандитском» сериале «Обнальщик» с атмосферой 90-х

5 фильмов ужасов для тех, кто обычно закрывает глаза на хоррорах: тут нет скримеров и прочих пугалок, зато от сюжета волосы дыбом

А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно

Спустя 20 лет фанаты нашли странную деталь в «Братстве Кольца»: микро-порез Боромира может перевернуть всю историю саги

Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил

Главная афера фильма раскрывается в финале: объясняем, как устроен трюк «Иллюзии обмана 3» и что покажут в 4 части