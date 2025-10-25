Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Алматы
25 октября 2025
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 25 октября 2025 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
11:45
от
15:25
от
17:20
от
20:55
от
22:50
от
00:40
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
11:00
от
15:10
от
19:20
от
21:15
от
23:10
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
«Критики ненавидят, я обожаю»: иностранцы выбрали 3 лучших фильма в карьере Никиты Михалкова – без «12» и «Рабы любви»
«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал
Сыла точно не уходит, но что с Джемре? В 110 серии «Клюквенного щербета» покажут итоги аварии
Лишь 5 злодеев «Леди Баг и Супер-Кота» сильны настолько, что почти прикончили Маринетт с Адрианом – один из них даже победил, но сжалился
В каком порядке смотреть «Ледниковый период»? Согласно обратной теории, о которой мало кто знает, хронология должна быть такая
Не фанатка франшизы посмотрела сериал «Чужой: Земля» за вечер и тут же поспорила с другом: кто же все-таки прав — Венди и Бой Кавальер?
Маньяки из СССР возвращаются — и становится по-настоящему жутко: когда выйдут новые серии 2 сезона «Душегубов: 1989»
Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место
«Бен Соло все-таки выжил»: Disney побоялся снимать сольник про Кайло Рена – нас лишили лучших «Звездных войн» за долгие годы
Продолжение рекордного хита, собравшего почти 7 млрд рублей, сняли там, где солнце круглый год: раскрыты локации «Чебурашки-2»
«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667