Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 2025 в Алматы
23 октября 2025
Расписание сеансов Человек-бензопила. Фильм: История Резе, 23 октября 2025 в Алматы
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, IMAX, RU
20:20
от
22:20
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, IMAX, RU
15:40
от
20:00
от
22:00
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
18:00
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
19:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
15:00
от
17:00
от
19:00
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
20:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
12:10
от
14:10
от
16:10
от
18:10
от
20:10
от
22:20
от
00:30
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
15:00
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
19:20
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Глазами пса
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
