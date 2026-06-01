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Киноафиша Фильмы Богатыри Расписание сеансов Богатыри, 2026 в Алматы 6 июня 2026

Расписание сеансов Богатыри, 6 июня 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:00 от
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