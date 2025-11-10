Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Папины дочки. Мама вернулась
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 2025 в Алматы
10 ноября 2025
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 10 ноября 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Папины дочки. Мама вернулась»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:00
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Зрители возмутились, когда Поттер в финале сломал Бузинную палочку: мало кто знает, что в книгах он поступил еще глупее
Назван самый идеальный мужчина на экране: он обошел и Джона Сноу, и Серкана Болата, и даже Костю из «Кухни»
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь!
Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза
«Мой мозг фактически не функционировал»: Роберт Паттинсон откровенно рассказал, как выживал на съемках «Дюны 3» при +50
17 ноября НТВ выпускает продолжение культового сериала с Панфиловым: авторитетный Брагин атакует, Жарова пытается вернуть прошлое
Не Джек и не Роза: вот кто на самом деле главный персонаж «Титаника» — все это время она была перед глазами
Пока ждем «Трассу 2»: 6 детективных сериалов из России, которые заводят в такие же тёмные тупики — и там затаился маньяк
Он выбрал войну, она — выживание? Почему на самом деле расстались Геральт и Цири в «Ведьмаке»
Пока все смотрят «Ведьмака» и «Бриджертонов»: вот 4 сериала Netflix, которые лучше любого громкого хита
Зрители восторгаются, а ученые хватаются за голову: 3 научно-фантастических фильма с кучей ляпов — даже «Интерстеллар»
Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667