Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тафити. Приключения на краю света Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Алматы 9 ноября 2025

Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 9 ноября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
12:10 от
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
«Великолепный век» на минималках: в сериале «Блеск» есть султан (но Серкан), страсти и даже афера — но всего за 8 серий
Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик
Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей
Зачем в «Игре престолов» Старкам раздали по лютоволку? Ответ скрыт в древней магии
Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера
Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100%
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится
Высоцкий доводил Конкина до нервного срыва: закулисное соперничество двух титанов на съемках «Место встречи изменить нельзя»
Никакая она не Антонина! Всю жизнь ошибались: как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата»
Задолго до «Дюны»Вильнева: 3 мини-сериала в жанре фэнтези, о которых мало кто слышал
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов
Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше