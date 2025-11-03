Меню
Тафити. Приключения на краю света
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Алматы
3 ноября 2025
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 3 ноября 2025 в Алматы
Вся информация о мультфильме
10:40
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
12:35
от
14:20
от
16:35
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
10:20
от
15:20
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
11:10
от
14:50
от
15:10
от
15:50
от
16:10
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
10:20
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
10:20
от
12:00
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:00
от
12:00
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
10:10
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:40
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
16:10
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:00
от
11:20
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
10:40
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:00
от
15:10
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
