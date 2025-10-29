Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тафити. Приключения на краю света Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Алматы 29 октября 2025

Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 29 октября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 28 Завтра 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тафити. Приключения на краю света»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:30 от 12:15 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
11:20 от 12:50 от 14:50 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
12:10 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:00 от 12:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10 от 11:50 от 13:30 от 15:10 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:10 от 11:50 от 14:00 от 16:40 от
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Сериал от автора «Во все тяжкие» и другие фантастические премьеры ноября, которые нельзя пропустить
Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября
«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года
Уморительные фильмы-пародии на «Терминатора», которые позволят скоротать вечер-другой: последний в списке — настоящий шедевр абсурда
«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса»
Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца
3 мощных вестерна, которые нужно посмотреть на Netflix прямо сейчас: Тарантино за камерой, Камбербэтч в седле, Иствуд — как всегда сам по себе
«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы
8 турецких мини-сериалов без затяжных страданий — только эмоции, Стамбул и идеальные финалы
Отличная замена турдизи и мыльным операм: дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии
Не просто питомцы: кем на самом деле были лютоволки из «Игры престолов» и откуда они пришли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше