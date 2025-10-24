Меню
Фильмы
Тафити. Приключения на краю света
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 2025 в Алматы
24 октября 2025
Расписание сеансов Тафити. Приключения на краю света, 24 октября 2025 в Алматы
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:30
от
12:15
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:30
от
13:00
от
14:25
от
16:05
от
17:05
от
19:20
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
10:20
от
12:50
от
14:50
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:30
от
16:30
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:30
от
12:20
от
14:10
от
15:10
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:40
от
Kinoplexx 6 Almaty Mall
г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
12:00
от
14:00
от
15:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:20
от
12:00
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
12:10
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:10
от
11:50
от
