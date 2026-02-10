Меню
Киноафиша Фильмы Заклятие. Обряд реинкарнации Расписание сеансов Заклятие. Обряд реинкарнации, 2025 в Алматы 12 февраля 2026

Расписание сеансов Заклятие. Обряд реинкарнации, 12 февраля 2026 в Алматы

Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
23:40 от 00:40 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
13:10 от
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
