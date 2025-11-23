Меню
Фильмы
Разрушитель миров
Расписание сеансов Разрушитель миров, 2025 в Алматы
23 ноября 2025
Расписание сеансов Разрушитель миров, 23 ноября 2025 в Алматы
2D, RU
17:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
17:30
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
17:15
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Испанский детективный сериал от Netflix лихо взлетел в топе стриминга: всего шесть серий, а обсуждает везде — от Мехико до Берлина.
Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров»
Джон Сноу в любом случае воткнул бы кинжал в сердце Дейнерис: это было понятно еще с первого сезона
«Так не смеялся лет двадцать»: этот свежий боевик вызвал массовую истерику у взрослых и недоумение у молодежи
«Дюну» осилили, а эти книги пылятся на полке: 3 культовых трилогии, которые стали бы сенсацией в мире научно-фантастических сериалов
Этот советский фильм довел до паники почти весь мир: «Броненосец “Потемкин”» запретили во Франции, Англии, Японии и Португалии — и вот почему
Одна пуля по колесам, и никакой «Скорости» бы не было: в Сети нашли оправдание для героя Киану Ривза в культовом боевике
Гадали, как в Дерри появился Пеннивайз? В сериале наконец раскрыли его происхождение — и оно страшнее, чем думали фанаты
Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики
Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти
Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки»
Убийство в Мексике, криминальный клан Арканзаса и убийца из прошлого: что нового посмотреть из триллеров и боевиков в ноябре
