Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Пушистые каникулы Расписание сеансов Пушистые каникулы, 2025 в Алматы

Расписание сеансов Пушистые каникулы, 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
чт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пушистые каникулы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10 от
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три
«Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»
Тайлера Дердена цитировали бы в Reels: 3 культовых романа, которые точно стоит переснять по-современному
«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских
Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты
Американцы в бешенстве: Netflix сделал из главного хоррора года «Монстра: история Эда Гина» сказку о добре и морали
400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента»
21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд
Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать?
Что будет с Цири в 5 сезоне «Ведьмака»: разрушительный финал 8 серии оставил зрителей в состоянии немого шока
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше