Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Алматы 21 октября 2025

Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 21 октября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 20 Завтра 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:40 от 12:40 от 19:50 от 22:50 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
16:10 от 17:10 от 18:00 от 19:00 от
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Стивен Кинг включил итальянский «Вий» в сотню значимых хорроров: а в СССР не поняли эту пародию на «Дракулу»
«Любимая картина навсегда»: Тимоти Шаламе выбрал два лучших фильма – «Дюны» в топе нет
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли
Этот забытый в России Sci-Fi оказался «Интерстелларом» наоборот – и стоил в 300 раз дешевле шедевра Нолана
«Она же помолвлена с Эдвардом!»: почему Белла все-таки поцеловала Джейкоба в «Затмении» - Стефани Майер сама в ужасе от героини
Если скучно жить — вот 6 триллеров, которые взбодрят лучше кофе: сразу захочется проверить, заперта ли дверь
«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь
«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы
Томми Шелби — это их Саша Белый: в «Острых козырьках» нашли «плагиат» на «Бригаду»
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
450 серий — и это еще не конец: посчитали, сколько часов жизни вы потратили на «Анатомию страсти» и ужаснулись
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше