Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Алматы
20 октября 2025
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 20 октября 2025 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
19
Завтра
20
вт
21
ср
22
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:40
от
12:40
от
19:50
от
22:50
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:30
от
13:30
от
14:30
от
17:00
от
18:00
от
20:00
от
21:00
от
23:00
от
00:00
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
11:20
от
14:20
от
15:20
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
17:30
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
16:10
от
17:10
от
18:00
от
19:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
15:00
от
16:00
от
17:40
от
18:40
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
На Crunchyroll выходят не только шедевры: отсмотрел 5 худших аниме 2025, чтоб вам не пришлось – спасаю ваш вечер за пару минут
Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы
«От финала отвисла челюсть»: шокировавший Кинга триллер Netflix стоил вдвое дешевле одной серии «Колец власти» – шедевр за копейки
«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка
102 000 000 просмотров в считанные дни: свежая дорама Netflix уделала даже западные премьеры – всего 13 серий (и 1 джинн)
90 000 000 зрителей так и не дождались сиквела самого кассового фильма в истории СССР – сценарий был готов, но вот что помешало
Убытки на сотни миллионов: эти 5 кассовых провалов за последние 10 лет оказались шедеврами – но это поняли слишком поздно
«Только не списывай точь-в-точь»: за 10 лет до «Бара “Один звонок” вышло до боли похожее аниме – тоже про загробный мир, но круче во всем
«У меня дети: мальчик и… тоже мальчик»: угадываем горе-папаш из советского кино по уморительным цитатам (сложный тест ко Дню отца)
Этому российскому фильму в начале нулевых покорился уникальный рекорд: в Голливуде пытаются повторить его уже 80 лет
Идеальная замена «Ужасающему» и Пеннивайзу выходит в прокат: сюжет безумный, убийца-пугало и море расчлененки
До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667