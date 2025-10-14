Меню
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 2025 в Алматы
14 октября 2025
Расписание сеансов Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость, 14 октября 2025 в Алматы
О мультфильме
Расписание
Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:40
от
18:05
от
22:45
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
12:25
от
19:25
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
10:45
от
18:10
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
14:30
от
15:30
от
17:30
от
18:30
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
11:20
от
14:20
от
15:20
от
19:30
от
20:30
от
22:30
от
23:30
от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
16:00
от
17:00
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
13:00
от
14:00
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
15:00
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
15:30
от
16:30
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
14:00
от
