Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Зверопоезд Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Алматы 5 ноября 2025

Расписание сеансов Зверопоезд, 5 ноября 2025 в Алматы

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 4 Завтра 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверопоезд»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
11:20 от 14:40 от 15:40 от 16:30 от 17:30 от
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Что будет с Цири в 5 сезоне «Ведьмака»: разрушительный финал 8 серии оставил зрителей в состоянии немого шока
Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три
Тайлера Дердена цитировали бы в Reels: 3 культовых романа, которые точно стоит переснять по-современному
21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд
Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?
Американцы в бешенстве: Netflix сделал из главного хоррора года «Монстра: история Эда Гина» сказку о добре и морали
«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать?
400 слов, 78 букв и письменность, похожая на ноты: на каком языке говорила Лилу из «Пятого элемента»
«Корпоративный мир напоминает "Игру престолов"»: Ной Хоули намекнул, кто станет врагом Венди во 2 сезоне сериала «Чужой: Земля»
А вы обращали внимание на таблички на фасаде здания в «Служебном романе»: остроумные пасхалки Рязанова круче голливудских
Почему Волдеморт никогда не сомневался в Снейпе, хотя тот обманывал его каждый день? Ответ знают даже не все фанаты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше