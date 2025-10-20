Меню
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Алматы 20 октября 2025

Расписание сеансов Зверопоезд, 20 октября 2025 в Алматы

Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
11:20 от 12:20 от 13:30 от 14:30 от 15:30 от 15:40 от 16:40 от 17:50 от 18:40 от 18:50 от 19:40 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
13:00 от 14:10 от 15:10 от 16:00 от 17:00 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
11:00 от 12:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
11:10 от 18:40 от 19:40 от 20:30 от 21:30 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
14:40 от 16:20 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10 от 11:40 от 13:20 от 15:00 от 16:00 от 16:40 от 17:40 от 18:20 от 19:20 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:10 от 12:00 от 13:40 от 15:20 от
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Кролик Момо. Большая погоня
Кролик Момо. Большая погоня
2025, Турция, анимация
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Бэмби: Лесной кошмар
Бэмби: Лесной кошмар
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
