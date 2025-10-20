Меню
Зверопоезд
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Алматы
20 октября 2025
Расписание сеансов Зверопоезд, 20 октября 2025 в Алматы
Вся информация о мультфильме
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверопоезд»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D, RU
11:20
от
12:20
от
13:30
от
14:30
от
15:30
от
15:40
от
16:40
от
17:50
от
18:40
от
18:50
от
19:40
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
13:00
от
14:10
от
15:10
от
16:00
от
17:00
от
Kinopark 5 Atakent
г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
10:00
от
Kinopark 6 Sputnik
г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
11:00
от
12:10
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
11:10
от
18:40
от
19:40
от
20:30
от
21:30
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
14:40
от
16:20
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
10:10
от
11:40
от
13:20
от
15:00
от
16:00
от
16:40
от
17:40
от
18:20
от
19:20
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
10:10
от
12:00
от
13:40
от
15:20
от
