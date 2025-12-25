Меню
Ёлки 12
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Алматы
26 декабря 2025
Расписание сеансов Ёлки 12, 26 декабря 2025 в Алматы
Сегодня
25
Завтра
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
17:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
00:25
от
10:50
от
14:50
от
00:25
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
11:05
от
14:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
10:10
от
11:55
от
14:45
от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
21:35
от
