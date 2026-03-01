Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Напоминания о нем Расписание сеансов Напоминания о нем, 2026 в Алматы 12 марта 2026

Расписание сеансов Напоминания о нем, 12 марта 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 12 пт 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Напоминания о нем»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
10:40 от 13:10 от 14:10 от 15:40 от 16:40 от 18:10 от 19:10 от 20:40 от 21:40 от 23:10 от 00:10 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
22:30 от 23:30 от 00:30 от 01:30 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
16:00 от 17:00 от 20:10 от 21:10 от 00:00 от 01:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
10:40 от 12:50 от 15:00 от 16:00 от 17:10 от 18:10 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
18:10 от 20:20 от 22:30 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
16:40 от 22:40 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
11:00 от 15:20 от 16:20 от 19:50 от 20:50 от 23:50 от 00:50 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D
11:55 от 18:40 от 23:45 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
10:00 от 11:40 от 15:40 от 21:40 от
Арман Достык
Абая
2D
18:50 от 22:50 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
17:10 от 19:20 от 21:30 от
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Чёрный двор в кино
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Напоминания о нем
Напоминания о нем
2026, США, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сел на лавочку и закрыл глаза. Зрители годами спорят, умер ли Гоцман в финале «Ликвидации» — разбираемся
Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона
После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло
Папа-Котя в «Трех котах» балует котят печеньем по особому рецепту: готовить всего 15 минут, а сметают со стола моментально
Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив
14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет
Правнук члена банды «Острых козырьков» посмотрел сериал и раскритиковал фандом: «Настоящие герои — не они»
Подсчитала, сколько лет прошло с 1 по 8 сезоны «Игры престолов»: зрители думали минимум десятилетие — но нет
В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю
Личность загадочного Неджата наконец раскроют: в Сети появились свежие спойлеры к сериалу «Розы и грехи»
Идеальный формат, чтобы скоротать вечер: 3 свежих мини-сериала, которые смотрят по всему миру в марте 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше