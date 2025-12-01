Меню
Фильмы
TheatreHD: Курентзис: Реквием. Верди
Расписание сеансов TheatreHD: Курентзис: Реквием. Верди, 2019 в Алматы
17 декабря 2025
Расписание сеансов TheatreHD: Курентзис: Реквием. Верди, 17 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
ср
17
Формат сеанса
Все
EN
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Курентзис: Реквием. Верди»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, EN
19:00
от
