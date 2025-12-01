Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Я бы тебя пнула, если бы могла
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Алматы
1 декабря 2025
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 1 декабря 2025 в Алматы
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
сб
29
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Я бы тебя пнула, если бы могла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum)
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
00:45
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Ограбление вместо чудес: Netflix выпустил самый дерзкий праздничный фильм сезона — «Рождественское ограбление»
Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота
38 716 просмотров за 2 часа: вышла новая серия «Маши и Медведя» «Держи язык за зубами» — вот где смотреть в хорошем качестве (видео)
«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов
Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться
«У меня волосы встали дыбом»: после этого триллера люди не могут прийти в себя — заставляет посмотреть на жизнь под другим углом
Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода
Два классных детектива ноября, основанных на реальных событиях: включаешь — и смотришь без остановки
Лютер из «Хроник русской революции» имеет реальные прототипы — вот кем вдохновлялся Кончаловский, создавая героя своего сериала
Когда-нибудь задумывались, почему Джон Уик всегда в костюме? А ведь в черном он был всего раз за всю франшизу
Он существовал еще до начала вселенной: кто бог покемонов?
Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667