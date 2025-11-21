Меню
Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 2025 в Алматы 21 ноября 2025

Расписание сеансов Я бы тебя пнула, если бы могла, 21 ноября 2025 в Алматы

Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
15:00 от 16:40 от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
14:05 от 17:05 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
14:25 от 19:05 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
17:00 от 18:00 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, RU
18:40 от 19:40 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
14:20 от 15:20 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
19:00 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
13:20 от 14:20 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
18:00 от
