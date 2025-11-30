Меню
Киноафиша
Алматы, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег)
Расписание сеансов Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег), 2025 в Алматы
30 ноября 2025
Расписание сеансов Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег), 30 ноября 2025 в Алматы
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
29
Завтра
30
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег)»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
10:20
от
13:00
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
10:30
от
16:40
от
20:30
от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
10:30
от
12:25
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров
Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки
От трогательной мелодрамы до яркого мюзикла: 4 фильма про мам, которые скрасят вечер перед праздником
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно
«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады
Юрий Быков не всегда снимал шедевры: и дело не только в «Методе 3» — у одной драмы режиссера всего 6,2 на IMDb
Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается
Хэмилтон сказала, что будет с Сарой Коннор в следующем «Терминаторе»: таким сюжетом фанаты точно останутся недовольны
«Голодные игры» — практически полный плагиат японского фильма 2000 года: даже Тарантино выступил против Коллинз
А ведь Стивен Спилберг снял «Челюсти» по книге: и финал хоррора был совсем другим
Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калинкиной, которые зрители смотрят запоем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667