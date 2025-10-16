«Кайдзю №8» готовится к финалу: названа дата выхода 3 сезона и первые детали последней битвы

До «Невского» пока не дотянул, но все шансы сместить хит НТВ есть: зрители устроили жаркие споры вокруг нового сериала «Васька»

Без попсовых «Голодных игр» и «Королевской битвы»: 2 фильма и 1 дорама для тех, кто пришел в себя после «Долгой прогулки»

Без дома, без имени, без смысла жить: история дракона Хаку в «Унесенных призраками» в разы трагичнее, чем казалось фанатам

«Тысяча „нет“ и одно „да“»: новый сериал Крыжовникова напоминает лучшие турецкие мелодрамы, а еще «Дикого ангела»

«Они повсюду»: Миядзаки наконец объяснил, кто такой Безликий из «Унесенных призраками» и как его зовут

Каждый найдет, что посмотреть: 9 сериалов Netflix, которые выйдут до конца ноября — даты, рейтинги и подробности

«Добро пожаловать в шизофрению»: у самой зимней серии «Маши и Медведя» 67 млн просмотров и клеймо «новогодний позор» от россиян

7,9 на КП и 85 % свежести на «томатах»: 10 серий «Дня шакала» держат в напряжении до финала - чем еще довольны зрители?

Автостопом по Европам: 5 уникальных Sci-Fi-мультов не из США – когда рыдать над «Интерстелларом» с «Гравитацией» уже невмоготу

96% свежести на Rotten Tomatoes и 8 новых серий в один день: когда выйдет 2 сезон «Своего человека внутри» от Netflix