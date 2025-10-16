Меню
Фильмы
Глазами пса
Расписание сеансов Глазами пса, 2025 в Алматы
16 октября 2025
Расписание сеансов Глазами пса, 16 октября 2025 в Алматы
Как купить билеты на сеанс фильма «Глазами пса»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от
Сеанс начался
20:50
от
Можно купить билет
20:50
от
Низкая цена
20:50
от
Chaplin Mega Alma-Ata
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
21:10
от
22:50
от
Chaplin MegaPark
Райымбек батыра
2D, RU
20:00
от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
19:50
от
21:40
от
Halyk IMAX Kinopark 16
Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, RU
20:00
от
21:00
от
21:50
от
22:50
от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
17:40
от
00:20
от
01:20
от
Kinoplexx 5 Maxima
г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
01:30
от
Kinoplexx 7 Aport
г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
01:30
от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
00:50
от
01:50
от
Star Cinema 3D
г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
00:30
от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
00:30
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Отзывы
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ледяной предел
Отзывы
2025, США, триллер
Кролик Момо. Большая погоня
Отзывы
2025, Турция, анимация
Глазами пса
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
