Расписание сеансов Красавица, 2026 в Алматы
20 февраля 2026
Расписание сеансов Красавица, 20 февраля 2026 в Алматы
г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
12:35
от
18:05
от
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
